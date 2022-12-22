Мужчины смогут участвовать в групповых упражнениях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024

Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых упражнениях по артистическому плаванию на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

"Это событие знаменует веху в истории плавания. Эволюция нашего вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и решение МОК и World Aquatics поможет нам стать примером для всего олимпийского движения. Мы готовы громче, чем когда-либо, поделиться со всем миром олимпийским девизом: "Скорее, выше, сильнее – вместе".

"Водные виды спорта универсальны, и мужчины зарекомендовали себя как отличные артистические пловцы. Включение мужчин – большая заслуга всех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло".

Теперь в состав команды из 8 спортсменов можно включать максимум двух мужчин.