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Мужчины смогут участвовать в групповых упражнениях по артистическому плаванию на Олимпиаде-2024
Включать можно максимум двух мужчин
Президент Международной федерации плавания (FINA) Хусейн Аль-Мусаллам сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил мужчинам участвовать в групповых упражнениях по артистическому плаванию на Олимпиаде в Париже в 2024 году.
"Это событие знаменует веху в истории плавания. Эволюция нашего вида спорта в направлении инклюзивности идет быстрыми темпами, и решение МОК и World Aquatics поможет нам стать примером для всего олимпийского движения. Мы готовы громче, чем когда-либо, поделиться со всем миром олимпийским девизом: "Скорее, выше, сильнее – вместе".
"Водные виды спорта универсальны, и мужчины зарекомендовали себя как отличные артистические пловцы. Включение мужчин – большая заслуга всех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло".
Теперь в состав команды из 8 спортсменов можно включать максимум двух мужчин.
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