Эпицентр-Подоляне одержал победу над Прометеем в финале Кубка Лиги

В четверг, 22 декабря состоялся финал Кубка Лиги по волейболу, в котором "Эпицентр-Подоляне" принимал "Прометей".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:3.

После четырех партий счет был ничейным и все решалось на тай-брейке, где сильнее была команда Мариуша Сордыля.

Кубок Лиги по волейболу

"Эпицентр-Подоляне" – "Прометей" - 3:2 (23:25, 25:15, 22:25, 25:20, 15:10)