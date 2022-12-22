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Эпицентр-Подоляне одержал победу над Прометеем в финале Кубка Лиги

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Матч был тяжелым для обеих команд

Эпицентр-Подоляне одержал победу над Прометеем в финале Кубка Лиги

Фото: i.lb.ua

Новина українською

В четверг, 22 декабря состоялся финал Кубка Лиги по волейболу, в котором "Эпицентр-Подоляне" принимал "Прометей".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:3.

После четырех партий счет был ничейным и все решалось на тай-брейке, где сильнее была команда Мариуша Сордыля.

Кубок Лиги по волейболу

"Эпицентр-Подоляне" – "Прометей" - 3:2 (23:25, 25:15, 22:25, 25:20, 15:10)

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В статье: ВК Прометей Эпицентр-Подоляне
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