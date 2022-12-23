  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. БАрком-Кажаны не смогли справится с Ресовией в Плюс Лиге
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БАрком-Кажаны не смогли справится с Ресовией в Плюс Лиге

Другие виды
(1 голосов)

Наша команда не смогла одержать победу

БАрком-Кажаны не смогли справится с Ресовией в Плюс Лиге

Новина українською

В 17-м туре чемпионата Польши по волейболу львовский "Барком-Кажаны" встречался с "Ресовой".

Начало встречи было за поляками, где они одержали победу со счетом 25:18.

Далее наша команда пошла вперед и некоторое время вела в счете, но, к сожалению, не смогла довести дело до победы. В третьем сете львовяне все же достигли своего и, к сожалению, больше наших ребят не хватило.

Четвертый сет тоже завершился победой польской команды – 25:11.

Чемпионат Польши по волейболу. Плюс Лига

"Ресовия" – "Барком-Кажаны"

3:1 (25:18, 27:25, 22:25, 25:11)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде