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БАрком-Кажаны не смогли справится с Ресовией в Плюс Лиге
Наша команда не смогла одержать победу
В 17-м туре чемпионата Польши по волейболу львовский "Барком-Кажаны" встречался с "Ресовой".
Начало встречи было за поляками, где они одержали победу со счетом 25:18.
Далее наша команда пошла вперед и некоторое время вела в счете, но, к сожалению, не смогла довести дело до победы. В третьем сете львовяне все же достигли своего и, к сожалению, больше наших ребят не хватило.
Четвертый сет тоже завершился победой польской команды – 25:11.
Чемпионат Польши по волейболу. Плюс Лига
"Ресовия" – "Барком-Кажаны"
3:1 (25:18, 27:25, 22:25, 25:11)
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