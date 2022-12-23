БАрком-Кажаны не смогли справится с Ресовией в Плюс Лиге

В 17-м туре чемпионата Польши по волейболу львовский "Барком-Кажаны" встречался с "Ресовой".

Начало встречи было за поляками, где они одержали победу со счетом 25:18.

Далее наша команда пошла вперед и некоторое время вела в счете, но, к сожалению, не смогла довести дело до победы. В третьем сете львовяне все же достигли своего и, к сожалению, больше наших ребят не хватило.

Четвертый сет тоже завершился победой польской команды – 25:11.

Чемпионат Польши по волейболу. Плюс Лига

"Ресовия" – "Барком-Кажаны"

3:1 (25:18, 27:25, 22:25, 25:11)