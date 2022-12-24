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Гандбол. Галичанка одержала победу в польской Суперлиге

Другие виды
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Наконец-то хороший матч

Гандбол. Галичанка одержала победу в польской Суперлиге

Фото: ГК Галичанка / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Львовский гандбольный клуб "Галичанка" сыграл очередной матч в польской Суперлиге. Наши девушки уверенно одолели аутсайдера соревнований "Рух Хожув".

Счет матча 33-26 в пользу наших соотечественниц.

Отметим, что после десяти матчей "Галичанка" занимает пятое место в турнирной таблице (из десяти команд), имея в своем активе 6 побед и 4 поражения.

Следующий поединок "Галичанка" сыграет 7 января с командой "Люблин".

Польская Суперлига

"Рух Хожув" – "Галичанка"

26:33 (14:14)

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В статье: гандбол
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