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Гандбол. Галичанка одержала победу в польской Суперлиге
Наконец-то хороший матч
Фото: ГК Галичанка / Автор неизвестен
Львовский гандбольный клуб "Галичанка" сыграл очередной матч в польской Суперлиге. Наши девушки уверенно одолели аутсайдера соревнований "Рух Хожув".
Счет матча 33-26 в пользу наших соотечественниц.
Отметим, что после десяти матчей "Галичанка" занимает пятое место в турнирной таблице (из десяти команд), имея в своем активе 6 побед и 4 поражения.
Следующий поединок "Галичанка" сыграет 7 января с командой "Люблин".
Польская Суперлига
"Рух Хожув" – "Галичанка"
26:33 (14:14)
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