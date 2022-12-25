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Ольга Харлан показала, как отмечает Рождество. Фото
Много подарков
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, в какой атмосфере собирается праздновать Рождество. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее президент WBC
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