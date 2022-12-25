Ольга Харлан показала, как отмечает Рождество. Фото

Украинская саблистка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала, в какой атмосфере собирается праздновать Рождество. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее президент WBC призвал всех верующих молиться за Украину.