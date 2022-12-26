Прометей без борьбы прошел Галичанку, Балта обыграла Сборную Украины U-17

26 декабря в Черновцах состоялся Кубок Лиги по волейболу среди женщин, в котором тернопольская "Галичанка-ЗУНУ" уступила "Прометею" в связи с большим количеством больных в команде. Как итог – техническое поражение.

В параллельном матче "Балта" из Одесской области и сборная Украины U-17 в четырехсетовом матче все же смогли определить сильнейшего. Несмотря на попытки гостей сравнять счет по партиям, им не удалось этого сделать и "Балта" одержала уверенную победу со счетом 3:1.

Кубок Лиги по плей-офф. Волейбол. Женщины

"Прометей" (Днепропетровская область) - "Галичанка-ЗУНУ" (Тернополь) 3:0 (техническая победа)

"Балта" (Одесская область) - Сборная Украины U-17 3:1 (25:15, 25:23, 24:26, 25:15)

Во вторник 27 декабря пройдут два полуфинала.