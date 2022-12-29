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Виталий Калиниченко занял 58-е место в Турне четырех трамплинов
Украинец показал далеко не лучший результат
Фото: Курс
В немецком городе Оберстдорф состоялось Турне четырех трамплинов. Победу одержал норвежец Хальвор Гранеруд.
Вторую и третью строчку занял Петр Жила и Давид Кубацки.
Украинец Виталий Калиниченко показал 58-й результат.
Турне четырех трамплинов. Оберстдорф, Германия
1. Хальвор Гранеруд (Норвегия)
2. Петр Жила (Польша)
3. Давид Кубацкий (Польша)
…
58. Виталий Калиниченко (Украина)
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