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Виталий Калиниченко занял 58-е место в Турне четырех трамплинов

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Украинец показал далеко не лучший результат

Виталий Калиниченко занял 58-е место в Турне четырех трамплинов

Фото: Курс

Новина українською

В немецком городе Оберстдорф состоялось Турне четырех трамплинов. Победу одержал норвежец Хальвор Гранеруд.

Вторую и третью строчку занял Петр Жила и Давид Кубацки.

Украинец Виталий Калиниченко показал 58-й результат.

Турне четырех трамплинов. Оберстдорф, Германия

1. Хальвор Гранеруд (Норвегия)

2. Петр Жила (Польша)

3. Давид Кубацкий (Польша)

58. Виталий Калиниченко (Украина)

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