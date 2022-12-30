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Лучший бомбардир ЧМ-2021 по гандболу может пропустить грядущий розыгрыш
Он не может найти общий язык с тренером
Лидер сборной Катара по гандболу и лучший бомбардир ЧМ-2021 Франкис Кароль Марсо точно не примет участия в грядущем розыгрыше чемпионата мира, стартующем в январе 2023 года.
35-летний гандболист покинул расположение сборной и вернулся в Кувейт, где выступает за клуб "Аль-Кувейт". Как отмечают пользователи социальных сетей, причиной отсутствия Франкиса на столь престижном турнире являются его разногласия с главным тренером сборной Катара Валеро Риверой.
Чемпионат мира по гандболу пройдёт в Польше и Швеции с 11 по 29 января 2023 года.
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