Лучший бомбардир ЧМ-2021 по гандболу может пропустить грядущий розыгрыш

Лидер сборной Катара по гандболу и лучший бомбардир ЧМ-2021 Франкис Кароль Марсо точно не примет участия в грядущем розыгрыше чемпионата мира, стартующем в январе 2023 года.

35-летний гандболист покинул расположение сборной и вернулся в Кувейт, где выступает за клуб "Аль-Кувейт". Как отмечают пользователи социальных сетей, причиной отсутствия Франкиса на столь престижном турнире являются его разногласия с главным тренером сборной Катара Валеро Риверой.

Чемпионат мира по гандболу пройдёт в Польше и Швеции с 11 по 29 января 2023 года.