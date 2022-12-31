Ольга Харлан: Мы всегда будем помнить тебя, 2022, со слезами на глазах. Фото

Украинская саблистка Ольга Харлан опубликовала свой последний в 2022 году пост для болельщиков.

"Дорогой", 2022! Спасибо за опыт, до свидания. Надеюсь, таких как ты больше не будет. Мы всегда будем помнить тебя, 2022 год! Со слезами на глазах. Слезами от боли. Мы будем помнить всех и каждого, кто не смог встретить 2023 год, потому что бляха #йобанарусня. Мыслями и молитвами за каждого воина, кто сейчас на фронте защищает нас от нечисти и не может быть со своими семьями, потому что что? Верно! #йобанарусня.

Не хочется говорить, что 2023 год, без сомнений, будет лучше. Нет, пусть он будет просто. И мы проживем его. Сегодня в 00:00 будет только одно желание. С Украиной в сердце!

Слава Украине!

Слава ВСУ!

Слава нашим воинам!" – написала Ольга в Instagram.