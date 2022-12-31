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НОК Украины: У Гутцайта нет конфликта интересов на двух должностях

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НОК Украины: У Гутцайта нет конфликта интересов на двух должностях

mms.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины объяснила, почему у министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта нет конфликта интересов, являясь одновременно главой НОК.

"Согласно пункту 3.13 Устава НОК Украины (в редакции от 10 декабря 2021 года) члены НОК Украины (в том числе и президент НОК Украины, избираемый из числа членов НОК) выполняют свои обязанности на общественных началах, но им компенсируются расходы на проезд, проживание и т.д. при исполнении их обязанностей.

С момента своего избрания, 17 ноября 2022 года, до настоящего времени президент НОК Украины Вадим Маркович Гутцайт исполняет обязанности президента НОК на общественных началах, в трудовых отношениях с НОК, согласно Кодексу законов о труде Украины, не находится, заработной платы или каких-либо других начислений, выплат или компенсаций при исполнении своих обязанностей от НОК Украины не получал.

Гутцайт решений о распоряжении финансовыми или материальными ресурсами, в том числе бюджетными средствами, предоставление льгот, преимуществ, услуг или каких-либо выгод нематериального или неденежного характера не принимал.

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт при выполнении полномочий в НОК Украины действий, которые можно было бы квалифицировать как потенциальный конфликт интересов, не совершал" – говорится в сообщении.

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В статье: Вадим Гутцайт
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Источник:
ua.tribuna

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