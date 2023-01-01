Сестры Музычук попали в список десяти лучших шахматисток мира на данный момент

Две украинских шахматистки вошли в топ-10 рейтинга ФИДЕ на момент начала 2023 года. Ими стали Мария и Анна Музычук, занявшие восьмое и девятое места соответственно. Лучшим украинцем среди мужчин стал Павел Емельянов, он занимает 36-е место.

На момент начала прошлого года они обе также находились в рейтинге: Мария была на шестом месте, Анна – на девятом. В 2022 году обе сестры Музычук приняли участие в турнире претенденток. Анна уступила в полуфинале, Мария – в четвертьфинале.

Топ-10 шахматисток мира в рейтинге ФИДЕ: