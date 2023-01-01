Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сестры Музычук попали в список десяти лучших шахматисток мира на данный момент
Две украинки в рейтинге ФИДЕ
Фото: Еспресо
Две украинских шахматистки вошли в топ-10 рейтинга ФИДЕ на момент начала 2023 года. Ими стали Мария и Анна Музычук, занявшие восьмое и девятое места соответственно. Лучшим украинцем среди мужчин стал Павел Емельянов, он занимает 36-е место.
На момент начала прошлого года они обе также находились в рейтинге: Мария была на шестом месте, Анна – на девятом. В 2022 году обе сестры Музычук приняли участие в турнире претенденток. Анна уступила в полуфинале, Мария – в четвертьфинале.
Топ-10 шахматисток мира в рейтинге ФИДЕ:
- Хоу Ифань (Китай)
- Олександра Горячкина (Россия)
- Гампи Конеру (Индия)
- Катерина Лагно (Россия)
- Цюзй Веньцзюнь (Китай)
- Лей Тинцзе (Китай)
- Тань Чжуньи (Китай)
- Мария Музычук (Украина)
- Анна Музычук (Украина)
- Олександра Костенюк (Россия)
Популярное сейчас
- Модрич: Я не совсем понял эту шумиху вокруг проведения ЧМ-2022 в Катаре
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Украинские силы ПВО сбили в новогоднюю ночь над Киевом 32 воздушные цели из 32 возможных
- Виталий Калиниченко занял 58-е место в Турне четырех трамплинов
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
Новости по теме
- 12:51 Весь спорт Шахматы. Украинские команды берут ничьи в восьмом туре Олимпиады-2022
- 20:11 Весь спорт "Не все так однозначно": знаменитые сестры-шахматистки из Львова не поддержали отстранение от россиян и белорусов
- 13:32 Весь спорт В Россию, как домой: сестры Музычук опять поедут в страну, напавшую на Украину