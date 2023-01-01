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Сестры Музычук попали в список десяти лучших шахматисток мира на данный момент

Другие виды
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Две украинки в рейтинге ФИДЕ

Сестры Музычук попали в список десяти лучших шахматисток мира на данный момент

Фото: Еспресо

UA-Футбол
Новина українською

Две украинских шахматистки вошли в топ-10 рейтинга ФИДЕ на момент начала 2023 года. Ими стали Мария и Анна Музычук, занявшие восьмое и девятое места соответственно. Лучшим украинцем среди мужчин стал Павел Емельянов, он занимает 36-е место.

На момент начала прошлого года они обе также находились в рейтинге: Мария была на шестом месте, Анна – на девятом. В 2022 году обе сестры Музычук приняли участие в турнире претенденток. Анна уступила в полуфинале, Мария – в четвертьфинале.

Топ-10 шахматисток мира в рейтинге ФИДЕ:

  1. Хоу Ифань (Китай)
  2. Олександра Горячкина (Россия)
  3. Гампи Конеру (Индия)
  4. Катерина Лагно (Россия)
  5. Цюзй Веньцзюнь (Китай)
  6. Лей Тинцзе (Китай)
  7. Тань Чжуньи (Китай)
  8. Мария Музычук (Украина)
  9. Анна Музычук (Украина)
  10. Олександра Костенюк (Россия)
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В статье: Анна Музычук Мария Музычук шахматы ФИДЕ
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