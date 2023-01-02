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Назван лучший волейболист Украины по итогам 2022 года
Выбор был предсказуем
Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Федерация волейбола Украины провела опрос среди специалистов по определению лучшего волейболиста страны в 2022 году.
За первое место игрок получал 5 очков, за второе – 3 и третье – 1.
Лучшим волейболистом в 2022 году стал капитан мужской национальной сборной Украины Олег Плотницкий. Он набрал 129 баллов (20 первых мест, 3 вторых и 0 третьих + 10 очков от болельщиков).
На втором месте Евгений Кисилюк – 55 (4-5-5+15) и на третьем Василий Тупчий – 44 (0-11-6+5).
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