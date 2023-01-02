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Олеся Рыхлюк названа лучшей волейболисткой Украины в 2022 году
Она не оставила шанса своим соперницам
Фото: volleyball.ua
По итогам опроса лучшей волейболисткой 2022 года стала диагональная женской национальной сборной Украины Олеся Рыхлюк.
Она набрала 91 очко (13 первых мест, 6 вторых и 5 третьих + 5 очков от болельщиков).
На втором месте Валерия Якушева – 75 (7-7-4+15), а на третьем Лидия Лучко – 40 (4-5-5).
В определении лучшей волейболистки приняли участие 34 респондента – по 10 экспертов и журналистов, по 7 тренеров и капитанов команд Суперлиги.
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