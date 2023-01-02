  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Олеся Рыхлюк названа лучшей волейболисткой Украины в 2022 году
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олеся Рыхлюк названа лучшей волейболисткой Украины в 2022 году

Другие виды
(1 голосов)

Она не оставила шанса своим соперницам

Олеся Рыхлюк названа лучшей волейболисткой Украины в 2022 году

Фото: volleyball.ua

Новина українською

По итогам опроса лучшей волейболисткой 2022 года стала диагональная женской национальной сборной Украины Олеся Рыхлюк.

Она набрала 91 очко (13 первых мест, 6 вторых и 5 третьих + 5 очков от болельщиков).

На втором месте Валерия Якушева – 75 (7-7-4+15), а на третьем Лидия Лучко – 40 (4-5-5).

В определении лучшей волейболистки приняли участие 34 респондента – по 10 экспертов и журналистов, по 7 тренеров и капитанов команд Суперлиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье:
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде