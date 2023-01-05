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Названа сумма призовых, которую заработал Магнус Карлсен за 2022 год
На втором месте представитель США Уэсли Со
Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год.
Заработанные призовые за 2022 год
Магнус Карлсен (Норвегия) – $ 558 тыс.
Уэсли Со (США) – $ 536 тыс.
Хикару Накамура (США) – $ 516 тыс.
Ян Непомнящий (Россия) – $ 427 тыс.
В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду. Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место.
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