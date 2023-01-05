Названа сумма призовых, которую заработал Магнус Карлсен за 2022 год

Стало известно, сколько призовых заработали ведущие шахматисты мира за 2022 год.

Заработанные призовые за 2022 год

Магнус Карлсен (Норвегия) – $ 558 тыс.

Уэсли Со (США) – $ 536 тыс.

Хикару Накамура (США) – $ 516 тыс.

Ян Непомнящий (Россия) – $ 427 тыс.

В конце 2022 года норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу и чемпионат мира по рапиду. Ян Непомнящий на чемпионате мира по рапиду занял 12-е место.