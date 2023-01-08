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Волейбол. Прометей возглавил Экстралигу Чехии, добыв первую победу в 2023 году

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Волейболистки Ивана Петкова разгромили своих соперниц в 17 туре чемпионата Чехии

Волейбол. Прометей возглавил Экстралигу Чехии, добыв первую победу в 2023 году

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Волейболистки украинского клуба "Прометей" из Каменского провели очередной матч в чешской Экстралиги, где в 19-ом туре первенства встретились с командой "Пршеров".

Подопечные Ивана Петкова сумели разгромить своих соперниц со счетом 3:0 (25:10, 25:8, 25:19), добыв первую победу в новом году.

Обзор матча:

Стоит отметить, что украинский клуб вновь возглавил Экстралигу Чехии, после того, как "Простеев" проиграли свой матч этого уикенда команде "Дукла".

В активе "Прометея" 42 очка после 17 проведенных матчей. В следующем туре 12 января "Прометей" сыграет с командой "Шелми" из города Брно.

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В статье: ВК Прометей
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