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Барком-Кажаны деклассировали Катовице и добыли первую победу в 2023 году

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Барком-Кажаны деклассировали Катовице и добыли первую победу в 2023 году

Новина українською

В понедельник 9 января подопечные Угиса Крастиньша провели первый поединок в новом году. Соперником львовян стал коллектив из Силезии – "ГКС Катовице".

Волейболисты из Катовице проиграли пять последних поединков, не выигрывая ни одного сета в трех последних матчах.

Следует отметить, что после 17 сыгранных туров "ГКС Катовице" имеет в своем активе 17 пунктов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

В первом круге "желто-черные" были сильнее "Кажанов" по итогам тай-брейка.

В ответном матче украинская команда снова победила со счетом 3:0. Благодаря этой победе "Кажаны" набрали 18 очков, обошли нынешнего соперника и поднялись в таблице с 14-го места на 13-е.

Следующий матч украинцы проведут в субботу, 14 января, против 11-й команды чемпионата "Слепск Малов" из Сувалков.

"Барком-Кажаны" Львов - GKS "Катовице" - 3:0 (25:18, 26:24, 30:28)

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В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
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