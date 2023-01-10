Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрока команды NFL, у которого остановилось сердце во время матча, выписали из больницы
Спортсмен отправляется домой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Состояние здоровья игрока команды по американскому футболу "Баффало Биллз" Дамара Хэмлина улучшается.
Клубная пресс-служба со ссылкой на медиков сообщает, что спортсмен уже выписан из больницы и возвращается домой. Он чувствует себя хорошо и теперь его ждет следующий этап восстановления.
Также врачи сообщают, что в пятницу Дамар прогулялся вокруг госпиталя, в котором находился, продемонстрировав нормальную траекторию движения. Хэмлин следил за последней игрой его команды и во время первого набранного очка, не сдерживая эмоций, подпрыгнул вверх.
Напомним, что неделю назад во время поединка NFL против "Цинцинатти Бенгаллс" из-за столкновения у 24-летнего Гэмлина остановилось сердце. Он находился в больнице Цинцинатти в критическом состоянии и только через сутки после инцидента пришел в себя.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Скандальный экс-легионер Динамо продолжит карьеру на родине
- Плюс 700 с лишним. Генштаб опубликовал потери россиян за 9 января
- Барком-Кажаны деклассировали Катовице и добыли первую победу в 2023 году
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО