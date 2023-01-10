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Игрока команды NFL, у которого остановилось сердце во время матча, выписали из больницы

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Спортсмен отправляется домой

Игрока команды NFL, у которого остановилось сердце во время матча, выписали из больницы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Состояние здоровья игрока команды по американскому футболу "Баффало Биллз" Дамара Хэмлина улучшается.

Клубная пресс-служба со ссылкой на медиков сообщает, что спортсмен уже выписан из больницы и возвращается домой. Он чувствует себя хорошо и теперь его ждет следующий этап восстановления.

Также врачи сообщают, что в пятницу Дамар прогулялся вокруг госпиталя, в котором находился, продемонстрировав нормальную траекторию движения. Хэмлин следил за последней игрой его команды и во время первого набранного очка, не сдерживая эмоций, подпрыгнул вверх.

Напомним, что неделю назад во время поединка NFL против "Цинцинатти Бенгаллс" из-за столкновения у 24-летнего Гэмлина остановилось сердце. Он находился в больнице Цинцинатти в критическом состоянии и только через сутки после инцидента пришел в себя.

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В статье: Дамар Хэмлин Баффало Биллз
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