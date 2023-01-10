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Прометей уступил в матче группового этапа Лиги чемпионов Альба Блаж
Украинский клуб противостоял одной из лучших команд Европы
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
10 января "Прометей" провел матч с Альба Блаж в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Румыны контролировали ход событий на площадке большую часть противостояния, начиная с первых минут украинский клуб пытался отыграться, впрочем, выровнять паритет им все равно не удавалось.
Прометею нужно было как можно скорее брать инициативу в свои руки, но оппоненты не давали этого сделать. Впоследствии пошли "качели". После удачных действий номинальных гостей интрига в сете начала таять на глазах и последнее слово осталось за соперницами – 22:25.
В последней партии украинки также не смогли переиграть соперниц и это поражение опустило Прометей на четвертое место в турнирной таблице группы В.
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