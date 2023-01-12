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Прометей обыграл Шелмы Брно в матче чешской Экстралиги
Украинский клуб укрепляет свои позиции в турнирной таблице
Фото: prometeyvc.com
12 января состоялся матч, в котором "Шелмы Брно" принимал "Прометей" в матче чемпионата Чехии.
Наши волейболистки вели в счете больше половины первого сета, однако хозяйки нашли в себе силы отыграться, но все же победа была по украинской команде — 25:27.
Чешки стремились взять реванш у красно-белых за поражение в предыдущем круге. Одну из решающих ролей в этой партии сыграла подача Анны Кириченко, которая в итоге помогла Шелме торжествовать — 25:22.
Далее начались качели и команды поочередно одерживали верх в партиях. Впоследствии игра перешла на тай-брейк. Там психологическое преимущество уже было на стороне украинок, которые смогли трансформировать его в общую победу - 13:15.
После этой игры волейболистки укрепили свое лидерство в Экстралиге, оторвавшись от Простейова на 5 очков.
Чемпионат Чехии (женская Экстралига)
"Шелмы Брно" - СК "Прометей" 2-3 (25:27, 25:22, 26:24, 21:25, 13:15)
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