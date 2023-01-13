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Франковск-Прикарпатье обыграл Остраву и добыл четвертую победу в матче Европейской женской баскетбольной лиги

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Украинская команда доминировала на протяжении всего матча

Франковск-Прикарпатье обыграл Остраву и добыл четвертую победу в матче Европейской женской баскетбольной лиги

фото из свободных источников

Новина українською

В очередном матче групповой стадии Европейской женской баскетбольной лиги "Франковск-Прикарпатье" обыграл чешскую "Острову".

Украинские баскетболисты контролировали большую часть встречи. За время матча гости уступили только в одном сете, однако это не помешало им одержать победу – 74:63.

Благодаря этой победе украинская команда занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе четыре победы при одном поражении.

Европейская женская баскетбольная лига. 5-й тур

Острава – Франковск-Прикарпатье – 63:74 (14:20, 9:23, 28:14, 12:17)

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