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СК Балта - Аланта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

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Прямая трансляция матча Суперлиги-Дмарт

СК Балта - Аланта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча

Новина українською

13 января состоится матч Супрлиги-Дмарт, в котором СК Балта сыграет с Алантой. Балта занимает четвертую строчку в турнирной таблице, Аланта идет на втрой строчке рейтинга.

Супрлига-Дмарт. Женщины

Начало в 16:00

СК Балта - Аланта

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