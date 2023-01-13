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Санный спорт. Украинец заовевал серебрянную медаль на Кубке наций

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Антон Дукач успешно выступил на этапе в Латвии

Санный спорт. Украинец заовевал серебрянную медаль на Кубке наций

Новина українською

В пятницу, 13 января, в Латвии состоялся пятый этап Кубка наций по санному спорту.

Украинец Антон Дукач завоевал серебряную медаль на этом турнире с результатом 49,024 секунды.

Золото досталось австралийцу Александру Ферлаццо, а третье место занял итальянец Лукас Гуфлер.

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В статье: санный спорт Антон Дукач
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