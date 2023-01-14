  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Универсиада 2023. Украинский фигурист Шмуратко снялся с соревнований
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Универсиада 2023. Украинский фигурист Шмуратко снялся с соревнований

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Названа причина

Универсиада 2023. Украинский фигурист Шмуратко снялся с соревнований

UA-Футбол
Новина українською

Единственный представитель Украины в фигурном катании на Универсиаде 2023 в американском Лейк-Плэсиде Иван Шмуратко снялся с соревнований.

О причине такого решения наш спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

"К сожалению, вынужден сняться с Универсиады из-за проблем с ногой. Делаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй" – написал он.

Напомним, что Универсиада 2023 должна завершиться 22 января, а Украину на играх будут представлять 60 спортсменов.

По теме
yellow-arrow
Санный спорт. Украинец заовевал серебрянную медаль на Кубке наций
yellow-arrow
Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины
yellow-arrow
СК Балта - Аланта: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Шмуратко Универсиада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде