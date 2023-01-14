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Универсиада 2023. Украинский фигурист Шмуратко снялся с соревнований
Названа причина
Единственный представитель Украины в фигурном катании на Универсиаде 2023 в американском Лейк-Плэсиде Иван Шмуратко снялся с соревнований.
О причине такого решения наш спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.
"К сожалению, вынужден сняться с Универсиады из-за проблем с ногой. Делаю все возможное, чтобы поскорее вернуться в строй" – написал он.
Напомним, что Универсиада 2023 должна завершиться 22 января, а Украину на играх будут представлять 60 спортсменов.
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