S1mple: Эта премия – шаг вперед, слава Украине

Украинский киберспортсмен, игрок NAVI Александр s1mple Костылев прокомментировал получение награды лучшего игрока 2022 года по версии HLTV.

"Спасибо всем, кто пришел. Спасибо HLTV за это событие. Киберспорту важно расти, эта премия – шаг вперед. Спасибо моей команде.

Последний раз я был в моей стране 330 дней назад, все тиммейты и клуб поддерживали меня каждый день. Я никогда не понимал людей, которые имели депрессию или уныние. 300 дней назад я почувствовал это, я почувствовал, что потерял себя.

Я хотел развиваться в 2022 году, хотел, чтобы моя команда становилась лучше в 2022 году, но… Произошла война. Это было очень сложно для меня, я понял, что такое быть в депрессии.

Это сложно, но звучит как оправдание, да? Все мы, и я в частности, мы можем быть сильнее внутри. Все мы и я, в частности, можем изменить этот мир. Важно понять, что зрители на трансляции и гости в зале могут изменить будущее.

Как мы можем увидеть другие планеты или открыть другие миры, если мы, люди, воюем друг с другом? Самое важное: хоть мне и моим тимейтам сейчас грустно, я очень горжусь тем, что я украинец.

Я горжусь своей страной, собой и нашим президентом, воюющим за свободу и демократию по всему миру. Когда все мы были младше, над нами были более взрослые люди (родители, дедушки, бабушки, братья или сестры), которые рассказывали нам сказки.

Главная сказка была о добре и зле. Когда мы были молоды, то знали, что добро, а что зло. Если честно, то иногда я был злым, 8-10 лет, мне даже нравилось. Но сейчас мы все выросли и можем видеть разницу между добром и злом.

Я верю, что киберспортивное коммьюнити может изменить этот мир и показать, как быть хорошим человеком. Киберспорт – один из самых легких в интернете путей показать людям, как общаться друг с другом и как лучше относиться друг к другу.

Спасибо всем, кто пришел. Слава Украине! Героям слава!" – цитирует слова украинца HLTV.