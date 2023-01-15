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Санный спорт. Антон Дудкач установил лучший результат Украины за 15 лет

Другие виды
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Прекрасное выступление, поздравляем

Санный спорт. Антон Дудкач установил лучший результат Украины за 15 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинец Антон Дудкач выступил на чемпионате Европы 2023 по санному спорту.

Наш спортсмен по итогам двух попыток сумел финишировать на 9-й позиции. Этот результат стал лучшим среди представителей Украины за последние как минимум 15 лет и персонал-бестом в карьере Антона.

Еще один наш соотечественник Андрей Мандзий удачно прошел первый заезд (третья позиция), но вторую попытку провалил, в итоге финишировав на 11-й позиции.

Напомним, что ранее ушел из жизни известный украинский спортивный режиссер.

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В статье: санный спорт
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