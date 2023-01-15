Санный спорт. Антон Дудкач установил лучший результат Украины за 15 лет

Украинец Антон Дудкач выступил на чемпионате Европы 2023 по санному спорту.

Наш спортсмен по итогам двух попыток сумел финишировать на 9-й позиции. Этот результат стал лучшим среди представителей Украины за последние как минимум 15 лет и персонал-бестом в карьере Антона.

Еще один наш соотечественник Андрей Мандзий удачно прошел первый заезд (третья позиция), но вторую попытку провалил, в итоге финишировав на 11-й позиции.