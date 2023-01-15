Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санный спорт. Антон Дудкач установил лучший результат Украины за 15 лет
Прекрасное выступление, поздравляем
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Антон Дудкач выступил на чемпионате Европы 2023 по санному спорту.
Наш спортсмен по итогам двух попыток сумел финишировать на 9-й позиции. Этот результат стал лучшим среди представителей Украины за последние как минимум 15 лет и персонал-бестом в карьере Антона.
Еще один наш соотечественник Андрей Мандзий удачно прошел первый заезд (третья позиция), но вторую попытку провалил, в итоге финишировав на 11-й позиции.
Напомним, что ранее
Популярное сейчас
- Александр Поворознюк определился с задачей Ингульца на сезон. Без мата не обошлось
- Лидс оформил свой самый дорогой трансфер в истории
- Реал Мадрид - Барселона. Где и когда смотреть финал Суперкубка Испании
- Универсиада 2023. Украинский фигурист Шмуратко снялся с соревнований
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО