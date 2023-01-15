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NFL. Ягуары создали нереальный камбэк в матче 1/8 плей-офф против Лос-Анджелес. Видео
Это было феерично-прекрасно
Kirby Lee-USA TODAY Sports
В 1/8 финала розыгрыша чемпионства NFL сошлись между собой "Джексонвилл Джегуарс" и "Лос-Анджелес Чарджерс".
Джегс преодолели катастрофический первый тайм и одержали невероятную победу, выйдя в стадию 1/4.
Уступая 27-0 за менее двух минут до конца первого тайма, "Ягуары" вернулись для того, чтобы создать нереальную сенсацию.
В конце стартовой половины игры они сумели набрать 7 очков, а во втором тайме обыграли "Лос-Анджелес" со счетом 24-3. Кульминацией стал победный филд-гол Райли Паттерсона.
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