NFL. Ягуары создали нереальный камбэк в матче 1/8 плей-офф против Лос-Анджелес. Видео

В 1/8 финала розыгрыша чемпионства NFL сошлись между собой "Джексонвилл Джегуарс" и "Лос-Анджелес Чарджерс".

Джегс преодолели катастрофический первый тайм и одержали невероятную победу, выйдя в стадию 1/4.

Уступая 27-0 за менее двух минут до конца первого тайма, "Ягуары" вернулись для того, чтобы создать нереальную сенсацию.