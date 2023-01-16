  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Уникальный рывок на 98 ярдов. ВИДЕО победного забега защитника Цинцинатти, выведшего его команду в четвертьфинал NFL
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уникальный рывок на 98 ярдов. ВИДЕО победного забега защитника Цинцинатти, выведшего его команду в четвертьфинал NFL

Другие виды
(1 голосов)

"Цинциннати" остается в борьбе за Супербоул

Уникальный рывок на 98 ярдов. ВИДЕО победного забега защитника Цинцинатти, выведшего его команду в четвертьфинал NFL

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Матч первого раунда плей-офф Национальной футбольной лиги оказался очень непростым для "Цинциннати Бенгалс". По ходу поединка они уступали "Балтимору", а перед стартом последней четверти на табло была ничья 17:17.

Судьба поединка определилась в начале последнего периода. "Балтимору" не хватало двух ярдов, чтобы занести мяч и набрать очки. Однако благодаря перехвату Сэм Хаббард сам протянул мяч в очковую зону оппонентов. Тачдаун принес "Бенгалс" шесть очков, после чего дополнительный балл заработал еще Макферсон. 24:17 - и "Цинциннати" идет дальше.

По теме
yellow-arrow
Волейбол. Прометей обыграл Остраву в перенесенном матче чешской Суперлиги
yellow-arrow
NFL. Ягуары создали нереальный камбэк в матче 1/8 плей-офф против Лос-Анджелес. Видео
yellow-arrow
Санный спорт. Антон Дудкач установил лучший результат Украины за 15 лет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НФЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде