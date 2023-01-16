Уникальный рывок на 98 ярдов. ВИДЕО победного забега защитника Цинцинатти, выведшего его команду в четвертьфинал NFL

Матч первого раунда плей-офф Национальной футбольной лиги оказался очень непростым для "Цинциннати Бенгалс". По ходу поединка они уступали "Балтимору", а перед стартом последней четверти на табло была ничья 17:17.

Судьба поединка определилась в начале последнего периода. "Балтимору" не хватало двух ярдов, чтобы занести мяч и набрать очки. Однако благодаря перехвату Сэм Хаббард сам протянул мяч в очковую зону оппонентов. Тачдаун принес "Бенгалс" шесть очков, после чего дополнительный балл заработал еще Макферсон. 24:17 - и "Цинциннати" идет дальше.