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Осталось восемь. Стали известны четвертьфинальные пары NFL
Раунд Уайлд кард позади
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В НФЛ по американскому футболу определились пары 1/4 финала турнира, а также даты и время матчей.
- 21.01 23:30 "Канзас" – "Джексонвилл"
- 22.01 03:15 "Филадельфия" – "Нью-Йорк"
- 22.01 22:00 "Баффало" – "Цинциннати"
- 23.01 01:30 "Сан-Франциско" – "Даллас"
Все стадии состоят из одного матча. Полуфинальные игры запланированы на 28-19 января, Супербоул должен пройти 13 февраля.
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