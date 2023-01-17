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Осталось восемь. Стали известны четвертьфинальные пары NFL

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Раунд Уайлд кард позади

Осталось восемь. Стали известны четвертьфинальные пары NFL

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В НФЛ по американскому футболу определились пары 1/4 финала турнира, а также даты и время матчей.

  • 21.01 23:30 "Канзас" – "Джексонвилл"
  • 22.01 03:15 "Филадельфия" – "Нью-Йорк"
  • 22.01 22:00 "Баффало" – "Цинциннати"
  • 23.01 01:30 "Сан-Франциско" – "Даллас"
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Все стадии состоят из одного матча. Полуфинальные игры запланированы на 28-19 января, Супербоул должен пройти 13 февраля.

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В статье: американский футбол НФЛ
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