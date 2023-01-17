Осталось восемь. Стали известны четвертьфинальные пары NFL

В НФЛ по американскому футболу определились пары 1/4 финала турнира, а также даты и время матчей.

21.01 23:30 "Канзас" – "Джексонвилл"

22.01 03:15 "Филадельфия" – "Нью-Йорк"

22.01 22:00 "Баффало" – "Цинциннати"

23.01 01:30 "Сан-Франциско" – "Даллас"

Все стадии состоят из одного матча. Полуфинальные игры запланированы на 28-19 января, Супербоул должен пройти 13 февраля.