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Павел Коростылев добыл серебряную медаль на Гран-при по пулевой стрельбе

Другие виды
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Украинец хорошо поработал

Павел Коростылев добыл серебряную медаль на Гран-при по пулевой стрельбе

Суспільне

Новина українською

Украинец Павел Коростылев завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в хорватском Осиеке.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров спортсмен показал второй результат. Украина впервые отличилась на этих соревнованиях. Гран-при ISSF в Хорватии продлится до субботы, 21 января.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Павел получил для Украины олимпийскую лицензию на Игры-2024.

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В статье: Павел Коростылев
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