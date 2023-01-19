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Павел Коростылев добыл серебряную медаль на Гран-при по пулевой стрельбе
Украинец хорошо поработал
Суспільне
Украинец Павел Коростылев завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в хорватском Осиеке.
В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров спортсмен показал второй результат. Украина впервые отличилась на этих соревнованиях. Гран-при ISSF в Хорватии продлится до субботы, 21 января.
Стоит отметить, что в октябре прошлого года Павел получил для Украины олимпийскую лицензию на Игры-2024.
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