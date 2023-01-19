Павел Коростылев добыл серебряную медаль на Гран-при по пулевой стрельбе

Украинец Павел Коростылев завоевал серебряную медаль на международных соревнованиях по пулевой стрельбе, которые проходят в хорватском Осиеке.

В стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров спортсмен показал второй результат. Украина впервые отличилась на этих соревнованиях. Гран-при ISSF в Хорватии продлится до субботы, 21 января.

Стоит отметить, что в октябре прошлого года Павел получил для Украины олимпийскую лицензию на Игры-2024.