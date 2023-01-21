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Пулевая стрельба. Сборная Украины завоевала 5 медалей на Гран-при в Осиеке
Отличный результат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала 5 наград на Гран-при в хорватском Осиеке.
Золотым призером стал Сергей Кулиш (дисциплина ГП-6), бронза у Виктории Сухоруковой (пневматическая винтовка).
В миксте украинцев порадовали Павел Коростылев / Юлия Коростылева (золото, пневматический пистолет 10 метров) и Олег Омельчук / Полина Колесникова (бронза, пневматический пистолет 10 метров).
Еще одна личная награда в активе Павла Коростылева (серебро, пневматический пистолет 10 метров).
????????Врожайний день видався для збірної України з кульової стрільби на Гран-прі, що проходить у хорватському Осієку????????.— НОК України (@OlympicUA) January 20, 2023
Сергій Куліш став чемпіоном у вправі ГП-6. Вікторія Сухорукова виборола бронзу.
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НОК України / shooters_live#НОК pic.twitter.com/b8H0noXNwa
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