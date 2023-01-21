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Пулевая стрельба. Сборная Украины завоевала 5 медалей на Гран-при в Осиеке

Другие виды
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Пулевая стрельба. Сборная Украины завоевала 5 медалей на Гран-при в Осиеке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по пулевой стрельбе завоевала 5 наград на Гран-при в хорватском Осиеке.

Золотым призером стал Сергей Кулиш (дисциплина ГП-6), бронза у Виктории Сухоруковой (пневматическая винтовка).

В миксте украинцев порадовали Павел Коростылев / Юлия Коростылева (золото, пневматический пистолет 10 метров) и Олег Омельчук / Полина Колесникова (бронза, пневматический пистолет 10 метров).

Еще одна личная награда в активе Павла Коростылева (серебро, пневматический пистолет 10 метров).

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