Ольга Харлан показала очень милое фото с домашним любимцем

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала своего домашнего любимца. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дарья Белодид поделилась яркими фото из США.