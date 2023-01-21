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Ольга Харлан показала очень милое фото с домашним любимцем
Очень хорошо
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка и чемпионка мира Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала своего домашнего любимца. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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