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Сноубордист Харук принес Украине первое золото на зимней Универсиаде
Браво!
Фото: FIS / Автор невідомий
Украинский сноубордист Михаил Харук принес Украине первое золото во Всемирной зимней универсиаде.
Харук победил в гигантском параллельном слаломе. В решающем противостоянии 22-летний украинец одолел австрийца Маттауса Пинка.
Напомним, что на днях Харук, являющийся чемпионом мира среди юниоров, завоевал серебряную награду в параллельном слаломе на Кубке мира по сноубордингу.
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