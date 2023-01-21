  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Сноубордист Харук принес Украине первое золото на зимней Универсиаде
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сноубордист Харук принес Украине первое золото на зимней Универсиаде

Другие виды
(1 голосов)

Браво!

Сноубордист Харук принес Украине первое золото на зимней Универсиаде

Фото: FIS / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Украинский сноубордист Михаил Харук принес Украине первое золото во Всемирной зимней универсиаде.

Харук победил в гигантском параллельном слаломе. В решающем противостоянии 22-летний украинец одолел австрийца Маттауса Пинка.

Напомним, что на днях Харук, являющийся чемпионом мира среди юниоров, завоевал серебряную награду в параллельном слаломе на Кубке мира по сноубордингу.

По теме
yellow-arrow
Украинские лыжные акробаты завоевали две медали на Кубке мира в Канаде
yellow-arrow
Ольга Харлан показала очень милое фото с домашним любимцем
yellow-arrow
Пулевая стрельба. Сборная Украины завоевала 5 медалей на Гран-при в Осиеке
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Универсиада
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде