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Лыжная акробатика. Котовский и Новосад приносят Украине бронзу на этапе в Канаде
Просто феноменально, молодцы
Фото: Корреспондент
Украинский спортсмен, представитель лыжной акробатики Дмитрий Котовский завоевал бронзовую награду на этапе Кубка мира в Канаде.
Его лучший прыжек получил почетные 120,82 балла, что позволило нашему соотечественнику замкнуть ТОП 3 подиума.
Еще два представителя желто-синей дружины Максим Кузнецов (105,70) и Владимир Кушнир (103,80) заняли седьмое и восьмое места соответственно. Победа у американца Квина Делинджера (122,62), а серебро у швейцарца Ноэ Рота (121,24).
Представительница Украины Анна Новосад также порадовала болельщиков бронзой. За свое выступление она получила 86,71 балла. Золото у местной спортсменки Марион Тено (96,23), а второе место – у американки Эшли Колдвелл (92,00).
В соревнованиях также участвовали Ольга Полюк (71,34; 4 место), Анастасия Гасюк (62,64; 9 место) и Ангелина Брыкина (47,45; 17 место).
Напомним, что ранее Украина
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