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Волейбол. Барком-Кажаны одержали пятую победу в польской ЛигаПлюс
Наконец-то прорвало
fvu.in.ua
Украинский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" одержал победу в матче регулярного чемпионата польской ЛигаПлюс.
Наша команда в 21 туре одолела местный "Купрум". Украинцы победили со счетом 3-1 (22-25; 25-22; 37-35; 25-18).
Это только пятая победа "Кажанов" в чемпионате Польши. Сейчас команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. До ближайшего соперника ("Белхатув") 7 зачетных пунктов.
Самым результативным игроком встречи стал Василий Тупчий (28 очков).
Напомним, что ранее Украина
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