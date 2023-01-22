  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Волейбол. Барком-Кажаны одержали пятую победу в польской ЛигаПлюс
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волейбол. Барком-Кажаны одержали пятую победу в польской ЛигаПлюс

Другие виды
(1 голосов)

Наконец-то прорвало

Волейбол. Барком-Кажаны одержали пятую победу в польской ЛигаПлюс

fvu.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

Украинский волейбольный клуб "Барком-Кажаны" одержал победу в матче регулярного чемпионата польской ЛигаПлюс.

Наша команда в 21 туре одолела местный "Купрум". Украинцы победили со счетом 3-1 (22-25; 25-22; 37-35; 25-18).

Это только пятая победа "Кажанов" в чемпионате Польши. Сейчас команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. До ближайшего соперника ("Белхатув") 7 зачетных пунктов.

Самым результативным игроком встречи стал Василий Тупчий (28 очков).

Напомним, что ранее Украина завоевала первое золото на Универсиаде 2023.

По теме
yellow-arrow
Лыжная акробатика. Котовский и Новосад приносят Украине бронзу на этапе в Канаде
yellow-arrow
Сноубордист Харук принес Украине первое золото на зимней Универсиаде
yellow-arrow
Украинские лыжные акробаты завоевали две медали на Кубке мира в Канаде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Барком-Кажани (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде