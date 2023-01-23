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Юлия Герасимова: В Польше подходили сфотографироваться и многие спрашивали, как дела в Украине

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Спортсменка перешла в румынский клуб Рапид

Юлия Герасимова: В Польше подходили сфотографироваться и многие спрашивали, как дела в Украине

Новина українською

Волейболистка Юлия Герасимова перешла в румынский "Рапид" и поделилась эмоциями в новом клубе в интервью Kamp-Sport.

– Как у Вас возник вариант перейти в румынский клуб? Долго ли думали над предложением?

– Это привычная практика в спорте. Бывает, что возникают моменты, когда меняешь клуб во время сезона. В Бухаресте предложили лучшие условия, потому и согласилась. Но это все равно опыт, и я благодарна моим партнершам в польском клубе за время, проведенное вместе.

- Довольны ли этапом своей карьеры в Польше?

- Это было мое первое выступление в польском чемпионате. Лига очень интересна и почти непредсказуема. Это был довольно неплохой опыт, но я благодарна больше за то, что встретила новых друзей среди девушек в команде и вне ее.

– Играя за Прометей, Вы покорили Тик Ток. Знают ли Ваши шутливые способности в Румынии и знали ли Вы в Польше?

- Да, моя "Тик Ток слава" шагает быстрее меня. В Польше подходили сфотографироваться, особенно в больших городах, и многие спрашивали, как дела в Украине, как и где моя семья, и выражали поддержку и сочувствие.

В Румынии я всего несколько дней, да еще нигде не была, поэтому, думаю, все впереди.

- Учитывая славу в Тик-Ток, есть ли у Вас желание пошутить как-нибудь снова? Была ли это одноразовая акция?

– Это не была одноразовая акция, это был тот раз, который попал в объектив камеры. Я всегда на позитиве, но это получается как-то само собой, не намеренно.

- Были ли Вы в Украине после 24 февраля? Как переживали эти страшные события?

- С самого начала вторжения в Украину я была в Днепре, потом вернулась домой в Одессу, где была со своей семьей, пока не уехала в Польшу готовиться к сезону.

Я и тогда и сейчас не могу во все это поверить. Но особенно во время пребывания дома это все было как бы нереальным – все, что происходит в нашей стране. Если откровенно, то это очень тяжело, соревноваться на самом высоком уровне, представлять Украину на площадке и за ее пределами, но в то же время читать новости, звонить домой и слышать родных только раз в 3-4 дня, и вообще наблюдать, что происходит в Украине. С психологической стороны это очень тяжело.

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В статье: Юлия Герасимова
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Источник:
kamp-sport

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