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Под Бахмутом погиб бывший участник юношеских Олимпийских игр
Фото: Skate Ukraine
25-летний экс-фигурист Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом, об этом пишет "Skate Ukraine"
Напомним, что спортсмен был родом из Харькова.
"Дмитрий выступал в паре с Анастасией Побиженко, был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на Юношеских Олимпийских играх-2016", - говорится в сообщении.
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