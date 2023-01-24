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Под Бахмутом погиб бывший участник юношеских Олимпийских игр

Другие виды
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Под Бахмутом погиб бывший участник юношеских Олимпийских игр

Фото: Skate Ukraine

Новина українською

25-летний экс-фигурист Дмитрий Шарпар погиб под Бахмутом, об этом пишет "Skate Ukraine"

Напомним, что спортсмен был родом из Харькова.

"Дмитрий выступал в паре с Анастасией Побиженко, был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в топ-10 на Юношеских Олимпийских играх-2016", - говорится в сообщении.

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