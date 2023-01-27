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ВИДЕО. Галичанка одержала победу в серии послематчевых пенальти, обыграв Гмины

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Вратарь помог украинской команде выйти победителями матча

ВИДЕО. Галичанка одержала победу в серии послематчевых пенальти, обыграв Гмины

Новина українською

Гандболисты львовской "Галичанки" одержали победу в серии послематчевых пенальти.

Основное время матча с клубом "Гмины" Кобежице завершилось вничью 23:23, а в серии послематчевых пенальти победили львовянки - 5:4.

За победу в серии пенальти "Галичанка" получила 2 очка, соперник за поражение – один зачетный пункт.

Следует отметить, что для львовской команды эта победа стала первой в этом сезоне в серии пенальти.

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