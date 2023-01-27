Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Галичанка одержала победу в серии послематчевых пенальти, обыграв Гмины
Вратарь помог украинской команде выйти победителями матча
Гандболисты львовской "Галичанки" одержали победу в серии послематчевых пенальти.
Основное время матча с клубом "Гмины" Кобежице завершилось вничью 23:23, а в серии послематчевых пенальти победили львовянки - 5:4.
За победу в серии пенальти "Галичанка" получила 2 очка, соперник за поражение – один зачетный пункт.
Следует отметить, что для львовской команды эта победа стала первой в этом сезоне в серии пенальти.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
- Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб
- Роналду не помог: Аль-Наср вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии
- Под Бахмутом погиб бывший участник юношеских Олимпийских игр
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн