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Гутцайт: Если россияне будет допущены к Олимпиаде, будем принимать комплексное решение
А что тут думать, что тут думать
mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Украины, глава НОК Вадим Гутцайт рассказал, что будет делать украинская команда в случае допущения россиян к Олимпийским играм 2024.
– Если предположить, что состоится самый страшный сценарий и российские спортсмены все же появятся на Олимпиаде или других международных соревнованиях. Как будет действовать украинский спорт?
– У нас сейчас продолжаются серьезные дискуссии. Сейчас будем всем олимпийским комитетом, с президентами федераций, с нашими ведущими спортсменами, этот вопрос решать совместно. Это очень сложный вопрос, очень трудный. Потому что для каждого спортсмена Олимпийские игры – самый важный старт в его жизни, на который он положил всю свою жизнь.
Конечно, это не труднее того, как мы видим, сколько наших спортсменов погибло, сколько вообще наших воинов погибло. У нас простых людей убили, детей. Конечно, с этим нельзя сравниться. Но если исходить из того, участвовать ли нет – конечно, это будет комплексное решение. Потому что я не могу взять на себя это решение единолично и не имею права.
Это будет комплексное решение, будем ли участвовать в Олимпийских играх, или бойкотировать - сказал он в эфире Национального марафона.
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