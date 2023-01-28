  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гандбол. Дания и Франция разыграют золото чемпионата мира 2023
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гандбол. Дания и Франция разыграют золото чемпионата мира 2023

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Пусть победит сильнейший

Гандбол. Дания и Франция разыграют золото чемпионата мира 2023

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Дании по гандболу вышла в финал проходящего на днях чемпионата мира 2023 в Швеции.

В матче 1/2 финала датчане в напряженном поединке победили Испанию. Счет поединка 26-23 (15-10).

Во втором матче Франция завоевала путевку в решающий матч турнира в противостоянии с хозяевами площадки, командой Швеции. Счет поединка 31-26 (16-12).

Решающая встреча за чемпионство планеты состоится 29 января на "Теле2 Арена". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Матч за бронзу начнется в этот же день в 19:00.

По теме
yellow-arrow
Гутцайт: Если россияне будет допущены к Олимпиаде, будем принимать комплексное решение
yellow-arrow
ВИДЕО. Галичанка одержала победу в серии послематчевых пенальти, обыграв Гмины
yellow-arrow
Украинский волейболист отказался переходить в турецкий клуб из-за россиянина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат мира по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде