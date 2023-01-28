Гандбол. Дания и Франция разыграют золото чемпионата мира 2023

Сборная Дании по гандболу вышла в финал проходящего на днях чемпионата мира 2023 в Швеции.

В матче 1/2 финала датчане в напряженном поединке победили Испанию. Счет поединка 26-23 (15-10) .

Во втором матче Франция завоевала путевку в решающий матч турнира в противостоянии с хозяевами площадки, командой Швеции. Счет поединка 31-26 (16-12) .

Решающая встреча за чемпионство планеты состоится 29 января на "Теле2 Арена". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Матч за бронзу начнется в этот же день в 19:00.