Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кто сыграет за Супербоул 2023
В НФЛ осталось провести два матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Этой ночью в Соединенных штатах прошли финалы конференций в Национальной футбольной лиге по американскому футболу. По их итогам стали известны участники матча за Супербоул.
В противостоянии между "Филадельфией" и "Сан-Франциско" интрига была лишь в первой половине встречи, когда гостям удавалось не отпускать соперника. Третьи и четвертые четверти остались за "орлами".
Гораздо более драматичным оказался поединок между "Канзас-Сити" и "Цинциннати". Еще в последней четверти на табло был паритет, а победитель определился благодаря фамблу от "Бенгалс".
Во встрече за Супербоул теперь сойдутся "Филадельфия" и "Канзас-Сити". Встреча состоится 13 февраля. За неделю до этого болельщиков ожидает Матч всех звезд НФЛ.
Американский футбол. НФЛ
Финалы конференций
"Филадельфия Ингл" - "Сан-Франциско 49ерс" 31:7 (7:0, 14:7, 7:0, 3:0)
"Канзас-Сити Чифс" - "Цинциннати Бенгалс" 23:20 (3:0, 10:6, 7:7, 3:7)
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид - Реал Сосьедад 0:0. День славы Алекса Ремиро
- Серия А. Наполи - Рома 2:1. Даже Моуриньо не остановил
- "Руководство делает все возможное". Середняк чемпионата Кипра хочет подписать Беседина
- Гутцайт: Если россияне будет допущены к Олимпиаде, будем принимать комплексное решение
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
Новости по теме
- 10:52 Весь спорт Осталось восемь. Стали известны четвертьфинальные пары NFL
- 13:09 Весь спорт Уникальный рывок на 98 ярдов. ВИДЕО победного забега защитника Цинцинатти, выведшего его команду в четвертьфинал NFL
- 20:10 Украинские Игрок команды NFL, который пережил остановку сердца во время матча, пришел в себя