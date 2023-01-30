Стало известно, кто сыграет за Супербоул 2023

Этой ночью в Соединенных штатах прошли финалы конференций в Национальной футбольной лиге по американскому футболу. По их итогам стали известны участники матча за Супербоул.

В противостоянии между "Филадельфией" и "Сан-Франциско" интрига была лишь в первой половине встречи, когда гостям удавалось не отпускать соперника. Третьи и четвертые четверти остались за "орлами".

Гораздо более драматичным оказался поединок между "Канзас-Сити" и "Цинциннати". Еще в последней четверти на табло был паритет, а победитель определился благодаря фамблу от "Бенгалс".

Во встрече за Супербоул теперь сойдутся "Филадельфия" и "Канзас-Сити". Встреча состоится 13 февраля. За неделю до этого болельщиков ожидает Матч всех звезд НФЛ.

Американский футбол. НФЛ

Финалы конференций

"Филадельфия Ингл" - "Сан-Франциско 49ерс" 31:7 (7:0, 14:7, 7:0, 3:0)

"Канзас-Сити Чифс" - "Цинциннати Бенгалс" 23:20 (3:0, 10:6, 7:7, 3:7)