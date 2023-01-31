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Прометей уступил Веро Воллей и потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов
В активе украинского клуба лишь одна победа
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
Женский "Прометей" провел матч в рамках 5-го тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов с "Веро Воллей" из Италии. Матч завершился победой гостей со счетом 1:3.
В этом матче решалась судьба нашего клуба. Если бы "Прометей" одержал победу, то смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, что победители пяти групп выйдут сразу в четвертьфинал соревнований.
Лига чемпионов. Группа В.
"Прометей" – "Веро Воллей" 1:3 (19:25, 18:25, 26:24, 14:25)
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