  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Прометей уступил Веро Воллей и потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей уступил Веро Воллей и потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов

Другие виды
(1 голосов)

В активе украинского клуба лишь одна победа

Прометей уступил Веро Воллей и потерял шансы на выход в групповой этап Лиги чемпионов

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

Новина українською

Женский "Прометей" провел матч в рамках 5-го тура группового этапа волейбольной Лиги чемпионов с "Веро Воллей" из Италии. Матч завершился победой гостей со счетом 1:3.

В этом матче решалась судьба нашего клуба. Если бы "Прометей" одержал победу, то смог бы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, что победители пяти групп выйдут сразу в четвертьфинал соревнований.

Лига чемпионов. Группа В.

"Прометей" – "Веро Воллей" 1:3 (19:25, 18:25, 26:24, 14:25)

По теме
yellow-arrow
Прометей добыл 15-ю победу в Суперлиге-Будинвест
yellow-arrow
Стало известно, кто сыграет за Супербоул 2023
yellow-arrow
Гандбол. Дания и Франция разыграют золото чемпионата мира 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ВК Прометей
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде