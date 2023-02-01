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Легенда НФЛ Том Брэди объявил о завершении карьеры
Игроку 45 лет
Фото: kor.ill.in.ua
45-летний квотербек Том Брэди объявил о завершении карьеры, сказав, что уходит из футбола навсегда.
"Я знаю, что в прошлый раз процесс был довольно сложным, поэтому, когда я проснулся сегодня утром, решил, что просто нажму на запись и дам вам знать первыми. Я не буду многословным. Так что большое спасибо вам, ребята, каждому из вас за поддержку.
Моя семья, мои друзья, мои товарищи по команде, мои соперники — я мог бы продолжать бесконечно, их слишком много. Спасибо, ребята, за то, что позволили мне воплотить в жизнь мою настоящую мечту. Я бы ничего не изменил. Люблю вас всех", — сказал Брэди в своём "твиттере".
С 2000 по 2019 год Том Брэди защищал цвета "Нью-Ингленд Пэтриотс". С 2020 года он выступал в составе "Тампа-Бэй Бакканирс". Брэди является победителем семи Супербоулов.
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