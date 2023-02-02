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Александр Абраменко пропустит сезон из-за травмы

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Украинец может завершить карьеру

Александр Абраменко пропустит сезон из-за травмы

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер сборной Украины по лыжной акробатике Александр Абраменко полностью пропустит сезон 2022/23. Об этом сам спортсмен сообщил в эксклюзивном комментарии Суспильне Спорт.

Абраменко сообщил, что все из-за травм, требующих операции.

"Мы пошли, сделали МРТ, и нам дали диагноз, что там разрыв крестообразной связки колена, растяжение заднего креста и повреждение костей. То есть стандартный набор фристайлиста. Это только операция, только так восстановишь. То же самое у меня было на другом колене перед Олимпиадой-2018. Это девять месяцев реабилитации. Этот сезон для меня окончен. Я разочарован тем, что не смогу выступить на чемпионате мира. Очень хотел. Снова что-то помешало посоревноваться в командных соревнованиях", - сказал Абраменко.

34-летний спортсмен также подверг сомнению возможность продолжения карьеры после восстановления.

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В статье: Александр Абраменко
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