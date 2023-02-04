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Гандбол. Мотор минимально проиграл Гюттенбергу в очередном туре Бундеслиги-2
Очень досадное поражение
Фото: ГК Мотор / Автор невідомий
В субботу, 3 февраля, в немецком Дюссельдорфе состоялся 19-й тур гандбольной Бундеслиги-2.
В своем поединке запорожский "Мотор", ныне выступающий на немецком турнире, минимально проиграл "Гюттенбергу". Счет матча 28-27 в пользу местных гандболистов.
Лучшим игроком встречи стал украинец Игорь Турченко, на счету которого 9 заброшенных мячей.
Бундеслига 2. 19-й тур
"Мотор" - "Гюттенберг"
27:28 (15:14)
Напомним, что ранее украинцы Коцарь и Коваленко
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