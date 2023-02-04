Гандбол. Мотор минимально проиграл Гюттенбергу в очередном туре Бундеслиги-2

В субботу, 3 февраля, в немецком Дюссельдорфе состоялся 19-й тур гандбольной Бундеслиги-2.

В своем поединке запорожский "Мотор", ныне выступающий на немецком турнире, минимально проиграл "Гюттенбергу". Счет матча 28-27 в пользу местных гандболистов.

Лучшим игроком встречи стал украинец Игорь Турченко, на счету которого 9 заброшенных мячей.

Бундеслига 2. 19-й тур

"Мотор" - "Гюттенберг"

27:28 (15:14)