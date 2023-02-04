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Супербоул 2023 удивляет ценами на билеты финального матча, они просто огромны
Это только для настоящих фанов
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Уже 12 февраля мы узнаем победителя Супербоула 2023. "Канзас Сити Чифс" сыграют финальный матч нынешнего сезона НФЛ против "Филадельфия Иглз".
Чтобы попасть на решающий поединок, нужно быть настоящим фанатом этого вида спорта, ведь только такие люди смогут отдать сколько денег за билет на матч.
Средняя цена за пропуск на стадион в этом году составляет 8 761 доллар (в прошлом году – 9 500 долларов).
Самый дешевый билет – 6 176 долларов, самый дорогой – 26 325 долларов.
На вторичном рынке цена доходит до 40 тысяч долларов. Дороже за всю историю проведения были лишь финалы 2021 (Тампа-Бэй) и 2022 (Лос-Анджелес).
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