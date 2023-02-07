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Мотор уступил Фюхсе в матче группового этапа Европейской Лиги по гандболу

Другие виды
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Украинский клуб не сумел переломить ход игры в свою пользу

Мотор уступил Фюхсе в матче группового этапа Европейской Лиги по гандболу

фото - ГК Мотор

Новина українською

Во вторник, 7 февраля состоялся матч 7-го тура Европейской лиги по гандболу, в котором "Фюхсе" принимал "Мотор".

Первый тайм в свою копилку положили хозяева матча (18:10). Во втором отрезке матча существенных изменений не произошло и украинский клуб сумел сыграть вничью, но это не помогло запорожской команде одержать победу.

Украинский клуб идет в группе Европейской лизы на 5-м месте, имея в активе всего 3 очка после 7 матчей.

Европейская Лига по гандболу. Группа D. 7-й тур.

Фюхсе Берлин (Германия) – Мотор (Украина) – 32:24 (18:10)

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В статье: ГК Мотор (Запорожье)
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