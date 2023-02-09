ЧМ по водным видам спорта 2025 года забрали у России. Соревнование пройдет в Сингапуре

Чемпионат мира по водным видам спорта, который в 2025 году должен был состояться в Казани, сменил локацию. Как сообщает Международная федерация плавания, соревнование перенесено в Сингапур.

ЧМ по водным видам объединяет в себе шесть видов спорта: плавание, водное поло, прыжки в воду, артистическое плавание, плавание на открытой воде.

Ранее Сингапур никогда не принимал ЧМ по водным видам. Тем не менее, страна становилась хозяйкой чемпионатов мира пяти из шести видов спорта, которые будут представлены на ЧМ-2025, а также чемпионата мира по плаванию среди юниоров.

Ожидается, что в 2025 году Сингапур посетят более 2500 спортсменов из 209 стран. Все состязания пройдут в Сингапурском спортивном центре.