Украинский прыгун с трамплина Марусяк одержал историческую победу на этапе Континентального кубка

Украинский прыгун с трамплина Евгений Марусяк победил на этапе Континентального кубка в немецком Клингентале.

Наш спортсмен с результатом 266,4 балла (138 и 135,5 метра) опередил всех ближайших конкурентов.

Это первая победа Марусяка в карьере на таком уровне. Безусловно, для Украины это величайшее достижение в истории этого вида спорта.

Предыдущим лучшим результатом Украины на Континентальном Кубке было шестое место Владимира Гливко в 1996 году.

Серебро досталось представителю Швейцарии Ремо Имхофу (249,2 балла), а ТОП 3 замкнул норвежец Бенйамин Оествольд (247,6 балла).