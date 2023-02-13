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Супербоул. Канзас Сити отыгрывался весь матч и вырвал победу за 8 секунд до конца

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Удивительная игра

Супербоул. Канзас Сити отыгрывался весь матч и вырвал победу за 8 секунд до конца

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Канзас Сити Чифс" третий раз за последние четыре года добрался до матча за Супербоул и второй раз за это время выиграл главный трофей американского футбола. В решающем поединке "Чифс" одержали волевую победу над "Филадельфией".

"Иглз" первыми открыли счет в матче и до последней четверти "Чифс" максимум, что удавалось, это сравнивать счет, но не выходить вперед. Все изменилось в последней 15-минутке, когда "Канзас Сити" постепенно подтягивался в счете и вырвал победу за восемь секунд до завершения.

"Канзас Сити" в третий раз в истории выигрывает Супербоул. Команда, принимавшая участие в его первом розыгрыше в 1967, поднимала над головой трофей в 1970, 2020 и теперь в 2023. Для "Филадельфии" это поражение стало третьим в четырех играх за Супербоул.

НФЛ. Супербоул
13 февраля. Глендейл. State Farm Stadium. 67 827 зрителей
"Филадельфия Игл" - "Канзас Сити Чифс" 35:38 (7:7, 17:7, 3:7, 8:17)

Супербоул. Канзас Сити отыгрывался весь матч и вырвал победу за 8 секунд до конца - изображение 1

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В статье: Супербоул американский футбол
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