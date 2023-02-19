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Украина берет бронзу на чемпионате мира по лыжному фристайлу

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Просто молодцы, гордимся

Украина берет бронзу на чемпионате мира по лыжному фристайлу

Фото: Корреспондент

UA-Футбол
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Сборная Украины завоевала бронзовые награды на чемпионате мира по лыжной акробатике.

В командном фристайле наши спортсмены в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского заняли третью позицию.

В финал украинцы квалифицировались с четвертым результатом, но в решающий момент сумели обойти Казахстан и Канаду.

Это первая в истории командная медаль Украины на чемпионатах мира. До этого награды на мундиалях брал только Александр Абраменко (серебро 2019) и Ольга Волкова (бронза 2011).

21 февраля состоится квалификация в личных соревнованиях, а 22 февраля – финал.

Чемпионат мира по лыжной акробатике

Командный фристайл

1. США – 338.98

2. Китай – 328.14

3. Украина – 260.57

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В статье: лыжные гонки акробатика
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