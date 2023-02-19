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Украина берет бронзу на чемпионате мира по лыжному фристайлу
Просто молодцы, гордимся
Фото: Корреспондент
Сборная Украины завоевала бронзовые награды на чемпионате мира по лыжной акробатике.
В командном фристайле наши спортсмены в составе Анастасии Новосад, Александра Окипнюка и Дмитрия Котовского заняли третью позицию.
В финал украинцы квалифицировались с четвертым результатом, но в решающий момент сумели обойти Казахстан и Канаду.
Это первая в истории командная медаль Украины на чемпионатах мира. До этого награды на мундиалях брал только Александр Абраменко (серебро 2019) и Ольга Волкова (бронза 2011).
21 февраля состоится квалификация в личных соревнованиях, а 22 февраля – финал.
Чемпионат мира по лыжной акробатике
Командный фристайл
1. США – 338.98
2. Китай – 328.14
3. Украина – 260.57
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